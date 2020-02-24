Протесты против размещения эвакуированных из КНР украинцев не поддерживают 74% граждан

Около 74% опрошенных граждан Украины не поддерживают протесты против размещения эвакуированных из Китая соотечественников, которые состоялись накануне.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в течение 22-23 февраля 2020 года.

В то же время поддерживают такие действия только 15%, а 11% — затруднились с оценкой.

По данным социологов, чем выше уровень образования и доходов, тем выше уровень неприятия протестов против эвакуации.

При этом в региональном разрезе больше всего тех, кто не поддержал такие действия — на юге страны (80%).

Известно, что в соцопросе приняли участие 1200 респондентов из Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Опрос проводился в форме личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Напомним, эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан Украины доставили в аэропорт Харькова 20 февраля. Их должны были разместить на карантин в санатории в поселке Новые Санжары. Еще до приезда эвакуированных там начались протесты из-за опасений распространения заболевания.

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Протестующие заблокировали идущую через населенный пункт дорогу и устроили потасовку с сотрудниками полиции, которые попытались освободить трассу. Когда автобусы доставили эвакуированных из Китая украинцев, транспорт забросали камнями.

Власти Новых Санжар (Полтавская область) в лице местных депутатов обратились к президенту Владимиру Зеленскому с требованием не допустить размещения на территории поселка на карантин эвакуированных из Китая из-за коронавируса украинцев и граждан других стран.

По данным МВД, из-за беспорядков травмы получили более 10 полицейских. Из-за протестов в поселке задержали 24 человека. Накануне в Новые Санжары отправился глава СНБО Алексей Данилов. По его словам, среди организаторов беспорядков из-за карантина были профессиональные подстрекатели, которые к Новым Санжарам "не имеют никакого отношения".