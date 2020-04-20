Транспорт 20 минут назад

"Борисполь" попал в ТОП-40 крупнейших аэропортов Европы, работающих во время карантина

Украинский аэропорт занял 38 место с результатом 17 рейсов, что на 99% меньше, чем среднесуточное обслуживание

"Борисполь" попал в ТОП-40 крупнейших аэропортов Европы, работающих во время карантина "Борисполь" попал в ТОП-40 крупнейших аэропортов Европы, работающих во время карантина
Фото: аэропорт "Борисполь"

Аэропорт "Борисполь" вошел в топ-40 самых больших аэропортов Европы по числу обслуженных рейсов в условиях карантина.

Об этом свидетельствуют статистические данные, опубликованные Евроконтролем, передает Avianews.

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Согласно статистике Евроконтроля, украинский аэропорт, по состоянию на 18 апреля, занял 38 место с результатом 17 рейсов, что на 99% меньше, чем в среднем воздушные ворота обслуживают за один день.

Аналогичное падение трафика в 99% Евроконтроль также зафиксировал у 19 аэропортов, попавших в топ-40. Среди них — воздушные ворота Вены, Барселоны, Стокгольма, Лиссабона, Женевы, Будапешта, Варшавы и других крупных городов.

Крупнейшим аэропортом Европы в условиях карантина стал "Франкфурт". Предприятие 18 апреля обслужило 210 рейсов, что составляет 9% от его обычного трафика.

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На втором месте оказался амстердамский "Схипхол" в результатом 160 рейсов (7%). Третью строку занял лондонский Хитроу, обслуживший 149 рейсов или 6% от своего обычного объема.

Напомним, с 15 марта 2020 года Украина на 2 недели закрыла границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса, а с 17 марта 2020 года Украина закрыла пассажирское авиасообщение.

Ранее сообщалось, что Авиакомпания "Международные Авиалинии Украины" прекращает выполнение регулярных рейсов по всей международной сети с 17 марта по 31 марта 2020 года.

Позднее стало известно, что Украина предлагает подписать Соглашение об общем авиационном пространстве с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства, который запланирован на 18 июня 2020 года.

 

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