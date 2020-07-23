В Украину начнет летать авиакомпания из Болгарии Voyage Air

Болгарская авиакомпания Voyage Air откроет новые рейсы между Украиной и Болгарией.

Перевозчик начнет обслуживать 2 международных маршрута из Варны в Киев и Львов уже с конца июля 2020 года, сообщает Lowcostavia.

Указано, что этим летом Voyage Air планирует летать из Варны в Киев, Львов, Лодзь, а также в Дюссельдорф, Франкфурт, Бремен, Мюнхен, Штутгарт и Ерфрут.

Причем билеты на новые рейсы из Варны в Киев и Львов уже в продаже.

Как отмечается, первый рейс Киев-Варна запланирован на 25 июля, полеты будут осуществляться один раз в неделю — каждую субботу. Вылет из Киева в 16:20, возвращение из Варны в 14:00, продолжительность полета 1:40.

В свою очередь первый самолет рейса Львов-Варна вылетит 27 июля, полеты также один раз в неделю — по понедельникам. Вылет из Львова в 14:20, возвращение из Варны в 12:00, продолжительность полета 1:40.

Известно, что флот авиакомпании насчитывает 3 самолета Boeing 737 различных модификаций 1990-1997 годов выпуска.

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Компания Voyage Air была создана в 2006 году и занималась продажами и обслуживанием самолетов. В 2015 году Voyage Air получила лицензию на осуществление пассажирских перевозок и с тех пор занимается в основном чартерными перевозками.

Как сообщалось, начиная с 16 июля, гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без прохождения 14-дневного карантина и теста на коронавирус.

Напомним, 20 июля венгерская авиакомпания Wizz Air анонсировала запуск рейсов по 14 новым направлениям между городами Украины и Италии.