Бизнес на проекты по возобновлению энергоинфраструктуры получил кредитов на 18 млрд грн

Украинские банки за 11 месяцев, с 01 июня 2024 года по 28 апреля 2025 года, получили 4 269 заявок от бизнеса на кредитование проектов по восстановлению энергетической инфраструктуры на общую сумму 85 млрд грн. Финучреждения на такие проекты уже предоставили кредиты на сумму 18 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Кредитование бизнеса

По данным опроса 20 банков о кредитовании проектов бизнеса по восстановлению энергетической инфраструктуры, объем валового портфеля кредитов на энергетические нужды юридических лиц с учетом погашения на конец апреля составляет 11,5 млрд грн. В частности, за прошлый месяц:

получено 183 заявки от бизнеса на сумму 1,1 млрд грн;

одобрено 67 заявок на сумму 192 млн грн;

предоставлено 79 кредитов общим объемом 1,3 млрд грн.

Общая профинансированная с июня 2024 года мощность генерации по предоставленным бизнесу займам составляет более 680 МВт. Наибольшие объемы средств выделены на приобретение и монтаж газопоршневых когенерационных установок (262 МВт), строительство СЭС (227 МВт), покупку дизельных и бензиновых генераторов (128 МВт). Проекты финансируются в 21 области страны.

Кредитование населения

Кроме бизнес-проектов по восстановлению энергии инфраструктуры банки финансируют и население. В течение апреля гражданам предоставлено 565 кредитов на энергетические нужды на сумму 105 млн грн, а в целом с июня – 7364 кредита на 1 млрд грн. Объем валового портфеля кредитов физическим лицам на эти цели с учетом погашения составляет 876 млн грн.

При содействии Национального банка 20 банков с долей более 85% чистых активов сектора подписали в июне 2024 года меморандум о готовности финансировать восстановление энергетики.

Напомним, с 2022 года должники банков погасили более 1,15 млрд грн кредитов . В течение января-марта 2025 года в ликвидируемые фондом банки поступило 91,1 млн грн от погашения задолженности по программам реструктуризации кредитов.