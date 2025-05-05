С начала года бизнес в зоне высокого военного риска получил почти 7 млрд грн на кредитование

В 2025 году предприниматели уже воспользовались программой "Доступные кредиты 5-7-9%" 9367 раз, получив льготное финансирование на 30,1 млрд. грн. В частности, бизнес получил 6,8 млрд. грн. на кредитование в зоне высокого военного риска.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Как отмечается, от старта программы, с февраля 2020 года, предприниматели привлекли более 113,8 тыс. кредитов на общую сумму 396,2 млрд. грн. по правительственной программе. Только на прошлой неделе бизнес получил 786 льготных ссуд на 2,4 млрд грн.

По словам заместителя министра экономики Андрея Телюпы, программа "Доступные кредиты 5-7-9%" поддерживает льготные средства предпринимателей, работающих в реальном секторе экономики. На прошлой неделе они получили 786 льготных кредитов на 2,4 млрд. гривен.

Подавляющее большинство этих средств было направлено на инвестиционные цели, развитие переработки, поддержку посевной и кредитование предприятий в регионах с высоким военным риском.

С начала года в рамках программы бизнес получил:

7,3 млрд грн – инвестиционные кредиты;

6,8 млрд грн — на кредитование в зоне высокого военного риска;

5,5 млрд грн – на переработку;

4,9 млрд грн — в поддержку посевной;

4,6 млрд грн – на пополнение оборотных средств.

Чаще всего кредитуются предприятия, работающие в перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в сфере оптовой и розничной торговли.

Регионы с наибольшим объемом новых кредитных сделок:

Львовская область,

Днепропетровская область,

Киевская область,

Одесская область,

Харьковская область,

Винницкая область,

Полтавская область,

м. Киев.

На сегодняшний день участие в программе принимают 46 банков, наибольшее количество кредитов с начала действия программы выдали ПриватБанк (52,6 тыс.), Ощадбанк (17,5 тыс.) и Укргазбанк (6,2 тыс.).

Напомним, правительство продолжает выполнять свои обязательства перед банками в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%". Очередной платеж в размере 1,9 млрд. грн. был направлен на компенсацию процентных ставок и покрытие долга перед банками за предыдущие периоды.