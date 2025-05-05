З початку року бізнес в зоні високого воєнного ризику отримав майже 7 млрд грн на кредитування

У 2025 році підприємці вже скористалися програмою "Доступні кредити 5-7-9%" 9367 разів, отримавши пільгове фінансування на 30,1 млрд грн. Зокрема бізнес отримав 6,8 млрд грн на кредитування в зоні високого воєнного ризику.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Як зазначається, від старту програми, з лютого 2020 року, підприємці залучили понад 113,8 тис. кредитів на загальну суму 396,2 млрд грн за урядовою програмою. Лише минулого тижня бізнес отримав 786 пільгових позик на 2,4 млрд грн.

За словами заступника міністра економіки Андрія Телюпи, програма "Доступні кредити 5-7-9%" підтримує пільговими коштами підприємців, які працюють в реальному секторі економіки. Минулого тижня вони отримали 786 пільгових кредитів на 2,4 млрд гривень.

Переважна більшість цих коштів була спрямована на інвестиційні цілі, розвиток переробки, підтримку посівної та кредитування підприємств в регіонах із високим воєнним ризиком.

Від початку року в межах програми бізнес отримав:

7,3 млрд грн — інвестиційні кредити;

6,8 млрд грн — на кредитування в зоні високого воєнного ризику;

5,5 млрд грн — на переробку;

4,9 млрд грн — на підтримку посівної;

4,6 млрд грн — на поповнення обігових коштів.

Найчастіше кредитуються підприємства, що працюють в переробній промисловості, в сільському господарстві, у сфері гуртової та роздрібної торгівлі.

Регіони з найбільшим обсягом нових кредитних угод:

Львівська область,

Дніпропетровська область,

Київська область,

Одеська область,

Харківська область,

Вінницька область,

Полтавська область,

м. Київ.

На сьогодні участь у програмі беруть 46 банків, найбільшу кількість кредитів від початку дії програми видали ПриватБанк (52,6 тис.), Ощадбанк (17,5 тис.) та Укргазбанк (6,2 тис.).

Нагадаємо, уряд продовжує виконувати свої зобов'язання перед банками в рамках програми “Доступні кредити 5-7-9%”. Черговий платіж у розмірі 1,9 млрд грн був спрямований на компенсацію відсоткових ставок та покриття боргу перед банками за попередні періоди.