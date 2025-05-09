Бізнес на проєкти з відновлення енергоінфраструктури отримав кредитів на 18 млрд грн

Українські банки за 11 місяців, з 01 червня 2024 року до 28 квітня 2025 року, отримали 4 269 заявок від бізнесу на кредитування проєктів з відновлення енергетичної інфраструктури на загальну суму 85 млрд грн. Фінустанови на такі проєкти вже надали кредити на суму 18 млрд гривень.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Кредитування бізнесу

За даними опитування 20 банків про кредитування проєктів бізнесу з відновлення енергетичної інфраструктури, обсяг валового портфеля кредитів на енергетичні потреби юридичних осіб з урахуванням погашення станом на кінець квітня становить 11,5 млрд грн. Зокрема за минулий місяць:

отримано 183 заявки від бізнесу на суму 1,1 млрд грн;

схвалено 67 заявок на суму 192 млн грн;

надано 79 кредитів загальним обсягом 1,3 млрд грн.

Загальна профінансована з червня 2024 року потужність генерації за наданими бізнесу позиками становить понад 680 МВт. Найбільші обсяги коштів виділено на придбання та монтаж газопоршневих когенераційних установок (262 МВт), побудову СЕС (227 МВт), купівлю дизельних та бензинових генераторів (128 МВт). Проєкти фінансуються у 21 області країни.

Кредитування населення

Крім бізнес-проєктів з відновлення енергоінфраструктури банки фінансують й населення. Упродовж квітня громадянам надано 565 кредитів на енергетичні потреби на суму 105 млн грн, а загалом із червня – 7 364 кредити на 1 млрд грн. Обсяг валового портфеля кредитів фізичним особам на зазначені цілі з урахуванням погашення становить 876 млн грн.

За сприяння Національного банку 20 банків з часткою понад 85% чистих активів сектору підписали в червні 2024 року меморандум про готовність фінансувати відновлення енергетики.

Нагадаємо, з 2022 року боржники банків погасили понад 1,15 млрд грн кредитів. Впродовж січня-березня 2025 року до банків, що ліквідуються фондом, надійшло 91,1 млн грн від погашення заборгованості за програмами реструктуризації кредитів.