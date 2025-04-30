З 2022 року боржники банків погасили понад 1,15 млрд грн кредитів

Загалом з 2022 року боржники банків, що перебувають в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), повернули понад 1,15 млрд грн кредитів. Впродовж січня-березня 2025 року до банків, що ліквідуються фондом, надійшло 91,1 млн грн від погашення заборгованості за програмами реструктуризації кредитів.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

"Добровільне погашення кредитів має низку переваг передусім для боржника. Це можливість уникнути судових справ щодо стягнення заборгованості… Також реструктуризація кредитів дозволяє мінімізувати ризики, що можуть виникнути у разі продажу боргу, та зберегти позитивну кредитну історію та ділову репутацію", – зазначила директорка департаменту ліквідації банків Фонду Тетяна Старцева.

Умови реструктуризації боргу

ФГВФО пропонує комфортні програми реструктуризації. Для позичальників-фізичних осіб на період воєнного стану діють спрощені умови погашення кредитів. Для них застосовується 0,001% річних та 1 копійка комісії за умови, що боржник погашає від 10 тис. грн на місяць для іпотечних кредитів, 1 тис. грн – для інших кредитів, окрім карткових кредитів на понад 100 тис. грн. Для таких кредитів погашення має становити 5 тис. грн на місяць. Позичальник може повністю погасити кредит на прийнятних умовах протягом періоду ліквідації банку.

Кошти, що надходять до банків за програмами реструктуризації, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів цих банків.

Якщо кредитна заборгованість не погашається у повному обсязі протягом строку ліквідації банку, то залишок заборгованості за реструктуризованими кредитами продається в останню чергу.

Юридичним особам і ФОП, які мають кредит у банку, що ліквідується, потрібно звернутись до банку-кредитора для консультації щодо необхідного пакету документів і подальшого плану дій для проведення реструктуризації.

На сьогодні понад 98% суб'єктів господарювання-позичальників банків, які звернулись до банку-кредитора, що ліквідується Фондом, щодо реструктуризації кредиту, отримали позитивне рішення. З них понад 93% виконують умови погашення боргу.

Нагадаємо, у першому кварталі 2025 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб виплатив вкладникам банків, що виводяться з ринку, понад 224 мільйони гривень.