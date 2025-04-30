С 2022 года должники банков погасили более 1,15 млрд грн кредитов

В целом с 2022 года должники банков, находящихся в управлении Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ), вернули более 1,15 млрд грн кредитов. В течение января-марта 2025 в банки, ликвидируемые фондом, поступило 91,1 млн грн от погашения задолженности по программам реструктуризации кредитов.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"Добровольное погашение кредитов имеет ряд преимуществ прежде всего для должника. Это возможность избежать судебных дел по взысканию задолженности… Также реструктуризация кредитов позволяет минимизировать риски, которые могут возникнуть при продаже долга, и сохранить позитивную кредитную историю и деловую репутацию", — отметила директор департамента ликвидации банков фонда Татьяна Старцева.

Условия реструктуризации долга

ФГВФЛ предлагает комфортные программы реструктуризации. Для заемщиков-физлиц на период военного положения действуют упрощенные условия погашения кредитов. Для них применяется 0,001% годовых и 1 копейка комиссии при условии, что должник погашает от 10 тыс. грн в месяц для ипотечных кредитов, 1 тыс. грн – для других кредитов, кроме карточных кредитов более чем на 100 тыс. грн. грн. Для таких кредитов погашение должно составить 5 тыс. грн в месяц. Заемщик может полностью погасить кредит на приемлемых условиях в течение периода ликвидации банка.

Денежные средства, поступающие в банки по программам реструктуризации, направляются на удовлетворение требований кредиторов этих банков.

Если кредитная задолженность не погашается в полном объеме в течение срока ликвидации банка, остаток задолженности по реструктуризированным кредитам продается в последнюю очередь.

Юридическим лицам и ФЛП, имеющим кредит в ликвидируемом банке, нужно обратиться в банк-кредитор для консультации относительно необходимого пакета документов и последующего плана действий для проведения реструктуризации.

На сегодняшний день более 98% субъектов хозяйствования-заемщиков банков, обратившихся к ликвидируемому Фондом банку-кредитору относительно реструктуризации кредита, получили положительное решение. Из них более 93% выполняют условия погашения долга.

Напомним, в первом квартале 2025 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц выплатил вкладчикам выводимых с рынка банков более 224 миллионов гривен.