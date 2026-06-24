Українці заробили понад 3 млрд грн на продажу домашньої електроенергії

За перші п’ять місяців 2026 року приватні домогосподарства України виробили 544,8 млн кВт·год електроенергії з відновлюваних джерел. Усю цю екологічну енергію люди відпустили до загальної енергосистеми країни за механізмом “зеленого” тарифу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)

Скільки домогосподарств стали виробниками

Станом на кінець травня постачальники універсальних послуг уклали вже 86 691 договір із власниками домашніх сонячних електростанцій (СЕС).

Це означає, що понад 86 тисяч українських родин перетворилися на активних учасників енергоринку: вони не лише споживають електрику, а й самостійно виробляють її для потреб країни.

Завдяки затвердженим правилам власники домашніх СЕС мають законне право безперешкодно підключати свої установки до загальної мережі та офіційно продавати надлишок виробленого струму.

Така діяльність приносить домогосподарствам відчутний дохід. У період із січня по травень 2026 року за електроенергію, яку виробило населення, було нараховано понад 3,28 млрд грн.

Області, де зафіксовано найбільшу кількість домашніх сонячних станцій:

Київська;

Дніпропетровська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Тернопільська;

Чернівецька;

Львівська;

Одеська;

Кіровоградська;

Хмельницька.

Нагадаємо, станом на травень 2026 року в Україні укладено 1 377 договорів купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва. Механізм дозволяє активним споживачам не лише повністю закривати власні потреби в енергії завдяки автономним установкам, а й офіційно продавати накопичені надлишки в загальну мережу.