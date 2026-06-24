Украинцы заработали более 3 млрд грн на продаже домашней электроэнергии

За первые пять месяцев 2026 года частные домохозяйства Украины произвели 544,8 млн кВтч электроэнергии из возобновляемых источников. Всю эту экологическую энергию люди отпустили в общую энергосистему страны по механизму "зеленого" тарифа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Сколько домохозяйств стали производителями

По состоянию на конец мая поставщики универсальных услуг заключили уже 86691 договор с владельцами домашних солнечных электростанций (СЭС).

Это означает, что более 86 тысяч украинских семей превратились в активных участников энергорынка: они не только потребляют электричество, но и самостоятельно производят его для нужд страны.

Благодаря утвержденным правилам, владельцы домашних СЭС имеют законное право беспрепятственно подключать свои установки к общей сети и официально продавать избыток производимого тока.

Такая деятельность приносит домохозяйствам ощутимый доход. В период с января по май 2026 года за электроэнергию, произведенную населением, было начислено более 3,28 млрд грн.

Области, где зафиксировано наибольшее количество домашних солнечных станций:

Киевская;

Днепропетровская;

Закарпатская;

Ивано-Франковская;

Тернопольская;

Черновицкая;

Львовская;

Одесская;

Кировоградская;

Хмельницкая.

Напомним, по состоянию на май 2026 года в Украине заключено 1377 договоров купли-продажи электрической энергии по механизму самопроизводства. Механизм позволяет активным потребителям не только полностью закрывать собственные потребности энергии благодаря автономным установкам, но и официально продавать накопленные излишки в общую сеть.