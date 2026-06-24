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Украинцы заработали более 3 млрд грн на продаже домашней электроэнергии

СЭС
Домашние СЭС укрепляют устойчивость Украины

За первые пять месяцев 2026 года частные домохозяйства Украины произвели 544,8 млн кВтч электроэнергии из возобновляемых источников. Всю эту экологическую энергию люди отпустили в общую энергосистему страны по механизму "зеленого" тарифа.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ)

Сколько домохозяйств стали производителями

По состоянию на конец мая поставщики универсальных услуг заключили уже 86691 договор с владельцами домашних солнечных электростанций (СЭС).

Это означает, что более 86 тысяч украинских семей превратились в активных участников энергорынка: они не только потребляют электричество, но и самостоятельно производят его для нужд страны.

Благодаря утвержденным правилам, владельцы домашних СЭС имеют законное право беспрепятственно подключать свои установки к общей сети и официально продавать избыток производимого тока.

Такая деятельность приносит домохозяйствам ощутимый доход. В период с января по май 2026 года за электроэнергию, произведенную населением, было начислено более 3,28 млрд грн.

Области, где зафиксировано наибольшее количество домашних солнечных станций:

  • Киевская;
  • Днепропетровская;
  • Закарпатская;
  • Ивано-Франковская;
  • Тернопольская;
  • Черновицкая;
  • Львовская;
  • Одесская;
  • Кировоградская;
  • Хмельницкая.

Напомним, по состоянию на май 2026 года в Украине заключено 1377 договоров купли-продажи электрической энергии по механизму самопроизводства. Механизм позволяет активным потребителям не только полностью закрывать собственные потребности энергии благодаря автономным установкам, но и официально продавать накопленные излишки в общую сеть.

Автор:
Татьяна Бессараб