Безопасность логистики: в прифронтовых регионах обустроили почти 1200 км антидроновой защиты дорог

С начала 2026 года Государственная специальная служба транспорта обустроила более 1184 км антидроновой защиты на ключевых логистических маршрутах. Это позволяет защитить военные колонны, сохранить транспорт и обеспечить доставку грузов в прифронтовых зонах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Каждый защищенный километр дороги – это спасенные жизни украинских военных, сохраненная техника и дополнительные возможности для наших подразделений выполнять боевые задачи", - отметили в ведомстве.

Объемы работ

В июле в прифронтовых регионах военные провели следующие работы:

построено 215 км антидроновой защиты;

восстановлено 16,52 км антидроновой защиты;

отремонтировано около 112,7 км автомобильных дорог.

С начала восстановительных работ, стартовавших в апреле, специалисты провели текущий ремонт и эксплуатационное содержание более 424,9 км автодорог. По состоянию на август работы продолжаются на 21 участке. Еще на 25 участках ремонтные работы полностью завершены.

Справочно

Антидроновая защита логистических путей предусматривает установку специальных сетчатых заграждений, тросовых систем и натяжных сеток вдоль дорог и над ними. Эти конструкции перехватывают или сбивают с траектории FPV-дроны и боражирующие боеприпасы, препятствуя им поражать военную и гражданскую технику во время движения.

Напомним, до конца года запланировано обустроить еще около 4 тыс. км защиты автомобильных дорог антидроновыми сетками. На установку антидроновой защиты дополнительно выделили 1,6 млрд грн.