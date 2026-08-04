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Безпека логістики: у прифронтових регіонах облаштували майже 1200 км антидронового захисту доріг

антидроновий захист доріг
У липні розгорнуто ще 215 км антидронового захисту доріг / Міноборони

З початку 2026 року Державна спеціальна служба транспорту облаштувала понад 1184 км антидронового захисту на ключових логістичних маршрутах. Це дозволяє захистити військові колонни, зберегти транспорт та забезпечити доставку вантажів у прифронтових зонах.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Кожен захищений кілометр дороги – це врятовані життя українських військових, збережена техніка та додаткові можливості для наших підрозділів виконувати бойові завдання", — зазначили у відомстіві.

Обсяги робіт

Протягом липня у прифронтових регіонах військові провели такі роботи:

  • побудовано 215 км антидронового захисту; 
  • відновлено 16,52 км антидронового захисту; 
  • відремонтовано майже 112,7 км автомобільних доріг.

Від початку відновлювальних робіт, які стартували у квітні, фахівці провели поточний ремонт та експлуатаційне утримання понад 424,9 км автодоріг. Станом на серпень роботи тривають на 21 ділянці. Ще на 25 ділянках ремонтні роботи повністю завершені.

Довідково

Антидроновий захист логістичних шляхів передбачає встановлення спеціальних сітчастих загороджень, тросових систем та натяжних сіток уздовж доріг і над ними. Ці конструкції перехоплюють або збивають з траєкторії FPV-дрони та баражуючі боєприпаси, перешкоджаючи їм уражати військову та цивільну техніку під час руху.

Напгадаємо, до кінця року заплановано облаштувати ще близько 4 тис. км захисту автомобільних доріг антидроновими сітками.  На встановлення антидронового захисту додатково виділили 1,6 млрд грн. 

Автор:
Тетяна Ковальчук