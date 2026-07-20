В Украине идет ремонт автодорог: восстановлено более 18 млн кв. м покрытия

С начала 2026 года в Украине на дорогах государственного значения восстановили более 18 млн. кв. м дорожного покрытия. Наибольшие объемы ремонтов прошли в Кировоградской, Киевской и Днепропетровской областях, а работы продолжаются на ключевых международных и национальных автомагистралях.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Министерства восстановления.

Ремонт дорог в Украине

Ежедневно на государственных дорогах работают около 550 дорожников. В большинстве регионов ремонты проводят методом укладки "карт", что позволяет оперативно восстанавливать проезд на наиболее поврежденных участках.

В настоящее время дорожные работы продолжаются на ключевых международных и национальных магистралях, в том числе на трассах М-06 Киев – Чоп, М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече, М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино и других.

В регионах также продолжаются работы по отдельным важным объектам. В Житомирской области завершается асфальтирование обхода Бердичева. На 13-километровом участке трассы М-21 Выступовичи – Житомир – Могилев-Подольский уже полностью обновили дорожное покрытие, а сейчас обустраивают обочину, съезды, барьерное ограждение и наносят дорожную разметку.

В Харьковской области с начала года на трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский отремонтировали более 310 тыс. кв. м дорожного покрытия.

В Сумской области завершили ремонт отдельных участков дорог Н-07 Сумы – Киев, Н-12 Сумы – Полтава, Р-60 Кролевец – Конотоп – Ромны – Пирятин и Р-61 Батурин – Конотоп – Сумы общей протяженностью около 40 км.

В Ивано-Франковской области завершен ремонт крупными картами на автодорогах Н-09 Мукачево – Львов и Н-10 Стрый – Мамалыга.

В Днепропетровской области на дороге Р-51 Мерефа – Лозовая – Павлоград восстановили более 152 тыс. кв. м покрытия на участке протяженностью более 35 км.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине уже восстановили более 16 млн. кв. м дорог. Несмотря на сложные условия военного времени, дорожные бригады продолжают поддерживать ключевые логистические, гуманитарные и оборонные маршруты страны в обеспечении непрерывного сообщения между регионами.