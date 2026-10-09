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Дата публікації

Ціна нафти на 9 жовтня – ціна на нафту Brent, WTI, Urals

нафта
Ціна нафти на 9 жовтня / Depositphotos

Ціни на нафту у п’ятницю знизилися, після заяви президента США Дональда Трампа про те, що він не завдаватиме удару по Ірану.

Про це інформує Dilo з посиланням на Мінфін.

Ціна на нафту сьогодні (Brent, WTI і Urals) — курс на 9 жовтня

Тип нафти Ціна Зміна (%)
Brent $102,91 - 1,3%
WTI $90,40  - 1,2%
Urals $123,93  + 2.10%

Ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 1,37 долара (або 1,3%) — до 102,91 долара за барель. Ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) знизилися на 1,09 долара (або 1,2%) — до 90,40 долара.

Причини зміни ціни

Як повідомляє Reuters, за підсумками тижня ціни на нафту Brent демонструють зростання після того, як у четвер торги завершилися підвищенням на 4%, тоді як WTI, ймовірно, трохи подешевшає.

У четвер Трамп заявив, що Вашингтон веде "продуктивні переговори" з Іраном та зазначив, що нова атака не планується до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Це стало відповіддю на повідомлення ЗМІ про те, що він розглядав можливість завдання удару до цієї дати.

Сполучені Штати продовжують посилювати економічний тиск на Іран, запровадивши нові санкції проти фізичних осіб, мереж та 17 суден для перевезення нафтопродуктів, тоді як світові ціни на нафту залишаються волатильними через загрози судноплавству в Перській затоці та Ормузькій протоці. 

Водночас ринок отримує певні стабілізуючі сигнали: Китай готується відновити експорт очищеного палива після святкувань Золотого тижня, що допоможе послабити напругу на ринках дизелю та бензину.

Крім того, Міжнародне енергетичне агентство погодилося прискорити вивільнення нафтових резервів та надати пріоритет постачанням дизельного пального для підтримки глобального балансу.

Зауважимо, попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo, прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.

Автор:
Тетяна Бесараб

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