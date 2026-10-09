Цена нефти на 9 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

Цены на нефть в пятницу снизились, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не будет наносить удар по Ирану.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) – курс на 9 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $102,91 – 1,3% WTI $90,40 – 1,2% Urals $123,93 + 2.10%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,37 доллара (или 1,3%) – до 102,91 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,09 доллара (или 1,2%) – до 90,40 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, по итогам недели цены на нефть Brent демонстрируют рост после того, как в четверг торги завершились повышением на 4%, в то время как WTI, вероятно, немного подешевеет.

В четверг Трамп заявил, что Вашингтон ведет "продуктивные переговоры" с Ираном и отметил, что новая атака не планируется к промежуточным выборам в Конгресс 3 ноября. Это стало ответом на сообщение СМИ о том, что он рассматривал возможность нанесения удара к этой дате.

Соединенные Штаты продолжают усиливать экономическое давление на Иран, введя новые санкции против физических лиц, сетей и 17 судов по перевозке нефтепродуктов, тогда как мировые цены на нефть остаются волатильными из-за угроз судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

В то же время, рынок получает определенные стабилизирующие сигналы: Китай готовится возобновить экспорт очищенного топлива после празднований Золотой недели, что поможет ослабить напряжение на рынках дизеля и бензина.

Кроме того, Международное энергетическое агентство согласилось ускорить высвобождение нефтяных резервов и предоставить приоритет поставкам дизельного топлива для поддержания глобального баланса.

Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.