UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,85

--0,01

EUR

50,14

--0,02

Наличный курс:

USD

45,04

44,90

EUR

50,85

50,60

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Цена нефти на 9 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цена нефти на 9 октября / Depositphotos

Цены на нефть в пятницу снизились, после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он не будет наносить удар по Ирану.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) – курс на 9 октября

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $102,91 – 1,3%
WTI $90,40 – 1,2%
Urals $123,93 + 2.10%

Фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 1,37 доллара (или 1,3%) – до 102,91 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) снизились на 1,09 доллара (или 1,2%) – до 90,40 доллара.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, по итогам недели цены на нефть Brent демонстрируют рост после того, как в четверг торги завершились повышением на 4%, в то время как WTI, вероятно, немного подешевеет.

В четверг Трамп заявил, что Вашингтон ведет "продуктивные переговоры" с Ираном и отметил, что новая атака не планируется к промежуточным выборам в Конгресс 3 ноября. Это стало ответом на сообщение СМИ о том, что он рассматривал возможность нанесения удара к этой дате.

Соединенные Штаты продолжают усиливать экономическое давление на Иран, введя новые санкции против физических лиц, сетей и 17 судов по перевозке нефтепродуктов, тогда как мировые цены на нефть остаются волатильными из-за угроз судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

В то же время, рынок получает определенные стабилизирующие сигналы: Китай готовится возобновить экспорт очищенного топлива после празднований Золотой недели, что поможет ослабить напряжение на рынках дизеля и бензина.

Кроме того, Международное энергетическое агентство согласилось ускорить высвобождение нефтяных резервов и предоставить приоритет поставкам дизельного топлива для поддержания глобального баланса.

Заметим, что несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo, прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, в то время как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности