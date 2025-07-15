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Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации
15 июля Верховная Рада приняла продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
По его словам, данное решение было поддержано 320 депутатами.
Железняк уточняет, что Верховная Рада в 16-й раз проголосовала за продление военного положения и мобилизацию еще на 90 дней.
"Соответственно продолжение будет с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года", - добавил он.
До этого военное положение продолжали:
- с 24 февраля по 25 мая 2022 года;
- с 25 мая по 23 августа 2022 года;
- с 23 августа по 21 ноября 2022 года;
- с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;
- с 19 февраля по 20 мая 2023 года;
- с 20 мая по 18 августа 2023 года;
- с 18 августа по 15 ноября 2023 года;
- с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;
- 3 14 февраля до 13 мая 2024 года;
- с 13 мая по 11 августа 2024 года;
- с 11 августа по 10 ноября 2024 года;
- с 10 ноября по 7 февраля 2025;
- с 7 февраля по 9 мая;
- с 9 мая по 6 августа.
Военное положение - что нужно знать
Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства. В частности, во время действия комендантского часа в населённых пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .
У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии. К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний, мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии
Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:
- запрет на массовые мероприятия и забастовки;
- проверку документов у граждан;
- запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";
- особое регулирование связи и интернета;
- эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.
В то же время даже во время действия военного положения запрещено ограничивать права и свободы человека и гражданина, предусмотренные ч. 2 ст. 64 Конституции Украины .