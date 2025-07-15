Рада проголосовала за продление военного положения и мобилизации

15 июля Верховная Рада приняла продление военного положения и мобилизации еще на 90 дней.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, данное решение было поддержано 320 депутатами.

Железняк уточняет, что Верховная Рада в 16-й раз проголосовала за продление военного положения и мобилизацию еще на 90 дней.

"Соответственно продолжение будет с 7 августа 2025 года по 5 ноября 2025 года", - добавил он.

До этого военное положение продолжали:

с 24 февраля по 25 мая 2022 года;

с 25 мая по 23 августа 2022 года;

с 23 августа по 21 ноября 2022 года;

с 21 ноября по 19 февраля 2023 года;

с 19 февраля по 20 мая 2023 года;

с 20 мая по 18 августа 2023 года;

с 18 августа по 15 ноября 2023 года;

с 15 ноября по 14 февраля 2024 года;

3 14 февраля до 13 мая 2024 года;

с 13 мая по 11 августа 2024 года;

с 11 августа по 10 ноября 2024 года;

с 10 ноября по 7 февраля 2025;

с 7 февраля по 9 мая;

7 февраля по 9 мая; с 9 мая по 6 августа.

Военное положение - что нужно знать

Во время действия особого режима в стране могут ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства . В частности, во время действия комендантского часа в населённых пунктах запрещено передвигаться без специальных документов. Кроме того, военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено покидать пределы Украины .

У граждан и бизнеса могут конфисковать вещи на нужды армии . К примеру, в Украине уже проводили национализацию ряда компаний , мотивируя это необходимостью обеспечивать потребности армии

Во время военного положения власть может прибегать и к другим ограничениям и вводить:

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

проверку документов у граждан;

запрет на распространение информации, которая может "дестабилизировать обстановку";

особое регулирование связи и интернета;

эвакуацию людей из мест, небезопасных для проживания.