В Украине введут электронные удостоверения ветерана: Верховная Рада поддержала законопроект

Верховная Рада во время заседания 14 декабря приняла законопроект № 5694, который разрешает использовать электронное удостоверение ветерана. Как сообщила пресс-служба парламента, документ поддержали 310 народных депутатов.

В частности, этот законопроект вносит изменения в некоторые законы Украины об усовершенствовании функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана.

Новый законопроект уравнивает электронное и бумажное удостоверения ветерана.

"Целью закона является закрепление на законодательном уровне возможности использования гражданами Украины отражения в электронной форме информации, содержащейся в удостоверении ветерана войны, пострадавшего участника Революции Достоинства, лица, на которое распространяется действие закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" (е-Удостоверение ветерана)", — сказано в пояснительной записке к документу.

Кроме того, законопроект № 5694 должен наладить автоматизацию информационного обмена между государственным реестром ветеранов войны и справочными системами, реестрами и банками данных, администратором которых являются государственные органы или органы местного самоуправления.

Авторы документа отмечают, что реализация положений законопроекта не нуждается в финансовых расходах из государственного бюджета.

На сегодняшний день в законодательстве Украины нет даже такого понятия, как "е-удостоверение ветерана". Законопроектом предлагается закрепить на законодательном уровне определение этого понятия.

Предусмотрена возможность использования е-удостоверения ветерана, которые украинцы получили после 2021 года. Для этого законопроект вносит соответствующие изменения в закон "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты".

Процесс введения электронного удостоверения ветерана — это только часть глобального плана по диджитализации сервисов для украинских ветеранов.

В частности, в ноябре этого года Министерство по делам ветеранов заявило о готовности американской корпорации Apple содействовать цифровизации украинских ветеранских сервисов и развитию системы психологической реабилитации, а также привлекать собственную продукцию к этим процессам.