Україна отримала перші партії нової військової допомоги від США із пакета на $800 млн

Сполучені Штати Америки поставили до України перші партії військової допомоги з пакета на 800 мільйонів доларів. Про це повідомили в адміністрації президента Джозефа Байдена, передає CNN.

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Допомогу направлять якнайшвидше, уточнив представник американського лідера. Наступне відправлення озброєння включатиме 800 зенітних систем Stinger та 100 озброєних безпілотників. Обидва вважаються критично важливими для оборони України.

Яке саме озброєння надійшло нині, достеменно невідомо. Загалом новий пакет вартістю 800 мільйонів доларів включає:

800 зенітних комплексів;

9000 протитанкових систем;

7000 стрілецької зброї;

20 мільйонів патронів;

безпілотні авіаційні системи та багато іншого.

Байден пообіцяв, що США паралельно надаватимуть підтримку українській економіці і тиснутимуть на економіку РФ.

Відомо, що до надання військової допомоги підключилися партнери та союзники США. За словами Байдена, надалі Україна отримає ще більше зброї для захисту від російської агресії.

Раніше CNN із посиланням на неназваного високопосадовця зі США повідомив, що США вже направили в Україну додаткові системи ППО.

Фото: ua.depositphotos.com