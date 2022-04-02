США передадут Украине средства защиты от химического оружия – Псаки

Если Российская Федерация применит химическое оружие, Соединенные Штаты предоставят Украине необходимые средства защиты.

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Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает Reuters

"Пытаясь помочь нашим украинским партнерам, правительство США предоставляет правительству Украины спасательные средства и материалы, которые могут быть применены в случае применения Россией химического или биологического оружия", – отметила Псаки.

Она подчеркнула, что поставка таких материалов "ни в коей мере, ни в какой форме не поставит под угрозу внутреннюю готовность США к подобным ситуациям".

По словам Псаки, поставки предоставляются Украине в свете предупреждений США и других стран о том, что Россия может применить такое оружие и, возможно, планирует операцию под "фальшивым флагом", чтобы заложить основу для такого оружия.

При этом, как отмечает издание, Белый дом не предоставил доказательств того, что Россия планировала такую атаку.

По данным Reuters, на прошлой неделе высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что конкретных признаков готовящейся химической или биологической атаки в Украине нет.

В свою очередь, секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире "UA:Разом" заявил, что РФ распространяет фейк о якобы применении Украиной химического или биологического оружия.

Он подчеркнул, что нужно быть готовым к тому, что именно Россия, которая применяла в Сирии химическое оружие, применит его в Украине.

"Вы знаете, что они, несмотря на запрет всех международных институтов об использовании химического оружия, россияне использовали его в Сирии. У нас четко осознают, что они могут это сделать на территории нашей страны. Мы должны к этому быть готовы. Наша медицина на сегодняшний день прошла определенную обучение по этому поводу. Будем считать, что оно до этого не дойдет", – заявил Данилов.

Напомним, Соединенные Штаты Америки поставили в Украину первые партии военной помощи из пакета на 800 млн долларов.

Ранее сообщалось, что США предоставят Украине 800 зенитных систем Stinger, а также новую партию Javelin, легкое противобронированное оружие и противобронированные системы AT-4.

В свою очередь, в России в очередной раз пригрозили атаковать грузы с поставками иностранного оружия в Украину.

В частности, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что "любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России".