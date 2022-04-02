США передадуть Україні засоби захисту від хімічної зброї.

Якщо Російська Федерація застосує хімічну зброю, Сполучені Штати нададуть Україні необхідні засоби захисту.

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Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі, повідомляє Reuters.

"Намагаючись допомогти нашим українським партнерам, уряд США надає уряду України рятувальні засоби та матеріали, які можуть бути застосовані у разі застосування Росією хімічної чи біологічної зброї", – зазначила Псакі.

Вона наголосила, що постачання таких матеріалів "ні в жодному разі, ні в якій формі не поставить під загрозу внутрішню готовність США до подібних ситуацій".

За словами Псакі, поставки надаються Україні у світлі попереджень США та інших країн про те, що Росія може застосувати таку зброю і, можливо, планує операцію під "фальшивим прапором", щоб закласти основу для такої зброї.

При цьому, як зазначає видання, Білий дім не надав доказів, що Росія планувала таку атаку.

За даними Reuters, минулого тижня високопоставлений представник міністерства оборони США заявив, що конкретних ознак хімічної або біологічної атаки, що готується в Україні, немає.

У свою чергу, секретар РНБО Олексій Данилов в ефірі "UA:Разом" заявив, що РФ поширює фейк про нібито застосування Україною хімічної або біологічної зброї .

Він наголосив, що потрібно бути готовим до того, що саме Росія, яка застосовувала в Сирії хімічну зброю, застосує її в Україні.

"Ви знаєте, що вони, незважаючи на заборону всіх міжнародних інститутів про використання хімічної зброї, росіяни використали її в Сирії. У нас чітко усвідомлюють, що вони можуть це зробити на території нашої країни. Ми повинні до цього бути готові. Наша медицина на сьогоднішній день "День пройшла певну навчання з цього приводу. Вважатимемо, що воно до цього не дійде", - заявив Данилов.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки поставили в Україну перші партії військової допомоги з пакета на 800 млн. доларів.

Раніше повідомлялося, що США нададуть Україні 800 зенітних систем Stinger, а також нову партію Javelin, легку протиброньовану зброю та протиброньовані системи AT-4.

У свою чергу, в Росії вкотре пригрозили атакувати вантажі з постачанням іноземної зброї в Україну.

Зокрема, глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що "будь-які вантажі, які містять озброєння для України, стануть законною метою для Росії".