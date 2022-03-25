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У США з'ясували, що до 60% російських "високоточних ракет" не спрацьовують - Reuters
За оцінками Сполучених Штатів, до 60% "високоточних ракет" російської армії, використаних для нападу на Україну, або не спрацювали, або не потрапили в ціль. Про це Reuters повідомили три американські чиновники, знайомі з розвідданими.
Така висока частота невдач може бути спричинена чим завгодно, від невдалих запусків до того, що ракета не вибухає при ударі.
У виданні вважають, що розкриття інформації про причини невдалих запусків може допомогти пояснити, чому Росії не вдалося досягти того, що більшість могла б вважати основними цілями з початку війни, наприклад, завдання серйозних ударів по ПС України.
За кілька тижнів після початку війни стало ясно, що російській авіації не вдасться домінувати в небі над Україною. Такої думки дотримуються у Міністерстві оборони Великої Британії. У відомстві вважають, що українські засоби ППО досягли значних успіхів у боротьбі з сучасними бойовими літаками Росії, що завадило їм досягти якогось ступеня контролю над повітрям.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними проєкту протиракетної оборони Центру стратегічних та міжнародних досліджень, Росія розмістила в Україні два типи крилатих ракет повітряного базування – Х-555 та Х-101.
Відомо, що з початку повномасштабної війни Росія випустила по різних населених пунктах України понад 1000 ракет великої дальності, при цьому позиції російських військ або не змінюються, або відходять назад. Багато з них збито, проте ця кількість у рази перевищує кількість ракет, які РФ запустила за роки інших своїх воєн.