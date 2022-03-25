В США выяснили, что до 60% российских "высокоточных ракет" не срабатывают — Reuters

По оценкам Соединенных Штатов, до 60% "высокоточных ракет" российской армии, использованных для нападения на Украину, либо не сработали, либо не попали в цель. Об этом Reuters сообщили три американских чиновника, знакомые с разведданными.

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Такая высокая частота неудач может включать в себя что угодно, от неудачных запусков до того, что ракета не взрывается при ударе.

В издании считают, раскрытие информации о причинах неудачных запусков может помочь объяснить, почему России не удалось достичь того, что большинство могло бы считать основными целями с начала войны, например, нанесение серьезных ударов по ВВС Украины.

Через несколько недель после начала войны стало ясно, что российской авиации не удастся доминировать в небе над Украиной. Такого мнения придерживаются в Министерстве обороны Великой Британии. В ведомстве считают, что украинские средства ПВО добились значительных успехов в борьбе с современными боевыми самолетами России, что помешало им добиться какой-либо степени контроля над воздухом.

По данным проекта противоракетной обороны Центра стратегических и международных исследований, Россия разместила в Украине два типа крылатых ракет воздушного базирования – Х-555 и Х-101.

Известно, что с начала полномасштабной войны Россия выпустила по разным населенным пунктам Украины более 1000 ракет большой дальности, при этом позиции российских войск либо не меняются, либо отходят назад. Многие из них сбили, однако это количество в разы превышает число ракет, которые РФ запустила за годы других своих войн.