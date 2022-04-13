Україна отримає від США ще пів тисячі протитанкових ракет Javelin та багато іншого

Незабаром Україна отримає від США як військової допомоги ще 11 вертольотів, 200 бронетранспортерів, 18 гаубиць, 300 дронів-камікадзе Switchblade та 500 протитанкових ракет Javelin, повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела в Пентагоні.

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Цього разу Білий дім передасть Україні більш важке озброєння, ніж раніше. Також, за інформацією газети, адміністрація Байдена поділиться з Києвом розвідданими, які допоможуть українській армії протистояти російським військовим частинам, дислокованим на Донбасі та Криму.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джозеф Байден повідомив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму я $800 млн. Він включатиме гелікоптери, артилерію, бронетранспортери та іншу зброю, яку, як зазначив Байден, українські військові використовують із руйнівним ефектом.

Цей новий пакет допомоги буде включати багато вже переданих Україні високоефективних систем озброєнь, а також нові види озброєння. За словами американського президента, вони підходять для ширшого наступу.