США відправлять в Україну чергову партію "джавелінів"

Сполучені Штати Америки готують до відправлення до України у квітні зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.

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Про це у Twitter повідомляє пресслужба Міністерства оборони США.

"Наші пілоти Повітряних сил США готують вантаж із боєприпасами, що містять зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання, яке планують відправити в Україну на базі ВПС Дувр у квітні 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Our @usairforce Airmen prepare supply crates containing Stinger anti-aircraft systems, Javelin anti-armor systems, and other equipment bound for Ukraine at Dover Air Force Base in April 2022. pic.twitter.com/nh51xhkSuK — Department of Defense 🇺🇸 (@DeptofDefense) April 24, 2022

Раніше повідомлялося, що США надішлють велику партію допомоги для протидії українських військових російській агресії.

Крім цього, незабаром Україна отримає від США як військову допомогу ще 11 вертольотів, 200 бронетранспортерів, 18 гаубиць, 300 дронів-камікадзе Switchblade та 500 протитанкових ракет Javelin.

Нагадаємо, що нещодавно президент США Джозеф Байден повідомив про новий пакет військової допомоги для України на загальну суму $ 800 млн.

Він включатиме гелікоптери, артилерію, бронетранспортери та іншу зброю, яку, як зазначив Байден, українські військові використовують із руйнівним ефектом.

Цей новий пакет допомоги буде включати багато переданих Україні високоефективних систем озброєнь, а також нові види озброєння.

За словами американського президента, вони підходять для ширшого наступу.

Джерело фото: ua. depositphotos. com