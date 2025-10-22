Минобороны впервые закупает "плавучие" бронежилеты

Государственный оператор тыла Министерства обороны Украины впервые закупает бронежилеты с элементом положительной плавучести, предназначенные для выполнения задач в водной обстановке.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны.

Специальный модуль интегрируется в базовую модульную комплектацию бронежилета и позволяет при контакте с водой превратить его в спасательное средство, способное удерживать военнослужащего на поверхности воды в полном обмундировании, с оружием и боекомплектом.

Элемент положительной плавучести был разработан и утвержден Центральным управлением по развитию материального обеспечения. Он предназначен для использования Военно-морскими силами и подразделениями специальных операций, выполняющих задачи в прибрежной зоне и воде.

"При разработке и закупке средств индивидуальной защиты приоритетом является жизнь военнослужащего. Поэтому внедрение элемента положительной плавучести рассматривается не как опция, а как безусловная необходимость", - подчеркнули в Минобороны.

Внедрение таких бронежилетов повышает уровень безопасности личного состава при выполнении задач в районах с водными преградами и морских операций, снижая риски для жизни и здоровья военнослужащих.

Заметим, что Минобороны активно цифровизирует систему оборонных закупок. В рамках этого процесса идет разработка информационно-коммуникационной системы для поддержания государственного гарантирования качества продукции оборонно-промышленного комплекса.