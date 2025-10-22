Міноборони вперше закуповує "плавучі" бронежилети

Державний оператор тилу Міністерства оборони України вперше закуповує бронежилети з елементом позитивної плавучості, призначені для виконання завдань у водній обстановці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Спеціальний модуль інтегрується у базову модульну комплектацію бронежилета і дозволяє у разі контакту з водою перетворити його на рятувальний засіб, здатний утримувати військовослужбовця на поверхні води у повному обмундируванні, зі зброєю та боєкомплектом.

Елемент позитивної плавучості був розроблений та затверджений Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення. Він передбачений для використання Військово-морськими силами та підрозділами спеціальних операцій, які виконують завдання у прибережній зоні та на воді.

"Під час розроблення та закупівлі засобів індивідуального захисту пріоритетом є життя військовослужбовця. Тому впровадження елемента позитивної плавучості розглядається не як опція, а як безумовна необхідність", — наголосили у Міноборони.

Впровадження таких бронежилетів підвищує рівень безпеки особового складу під час виконання завдань у районах із водними перепонами та морських операцій, знижуючи ризики для життя та здоров’я військовослужбовців.

Зауважимо, що Міноборони активно цифровізує систему оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи для підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу.