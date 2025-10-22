Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,74

--0,01

EUR

48,47

--0,19

Готівковий курс:

USD

41,90

41,83

EUR

48,97

48,83

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Міноборони вперше закуповує "плавучі" бронежилети

бронежилети
Міноборони вперше закуповує бронежилети з рятувальним модулем / Міноборони

Державний оператор тилу Міністерства оборони України вперше закуповує бронежилети з елементом позитивної плавучості, призначені для виконання завдань у водній обстановці.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Міноборони.

Спеціальний модуль інтегрується у базову модульну комплектацію бронежилета і дозволяє у разі контакту з водою перетворити його на рятувальний засіб, здатний утримувати військовослужбовця на поверхні води у повному обмундируванні, зі зброєю та боєкомплектом.

Фото 2 — Міноборони вперше закуповує "плавучі" бронежилети

Елемент позитивної плавучості був розроблений та затверджений Центральним управлінням розвитку матеріального забезпечення. Він передбачений для використання Військово-морськими силами та підрозділами спеціальних операцій, які виконують завдання у прибережній зоні та на воді.

Фото 3 — Міноборони вперше закуповує "плавучі" бронежилети

"Під час розроблення та закупівлі засобів індивідуального захисту пріоритетом є життя військовослужбовця. Тому впровадження елемента позитивної плавучості розглядається не як опція, а як безумовна необхідність", — наголосили у Міноборони.

Впровадження таких бронежилетів підвищує рівень безпеки особового складу під час виконання завдань у районах із водними перепонами та морських операцій, знижуючи ризики для життя та здоров’я військовослужбовців.

Зауважимо, що Міноборони активно цифровізує систему оборонних закупівель. У межах цього процесу триває розробка інформаційно-комунікаційної системи для підтримки державного гарантування якості продукції оборонно-промислового комплексу. 

Автор:
Тетяна Гойденко