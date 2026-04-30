Украина получила мобильные тренажеры F-16 для подготовки пилотов

Украина усиливает подготовку пилотов истребителей F-16 и получила первые мобильные авиационные тренажеры, позволяющие отрабатывать боевые задания в виртуальной среде.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба Минобороны.

Украина получила первые мобильные тренажеры для подготовки пилотов истребителей F-16 Fighting Falcon. Они дополнят уже существующие стационарные симуляторы и будут использоваться для обучения летному составу.

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, новые тренажеры разработаны с учетом потребностей Украины и особенностей ее географии.

Ключевым преимуществом является их мобильность, позволяющая повысить безопасность во время обучения и минимизировать риски для личного состава в условиях опасности ударов.

В виртуальных кабинах пилоты могут отрабатывать боевые сценарии, что, по данным ведомства, ускоряет подготовку, уменьшает нагрузку на реальные самолеты и позволяет моделировать конкретные задачи.

В министерстве подчеркивают, что это еще один шаг к повышению эффективности украинской авиации, уже использующей F-16 в боевых условиях.

Напомним, в прошлом году государственный департамент США одобрил возможную продажу Украине учебного и технического оборудования для обслуживания истребителей F-16 на общую сумму около 310,5 миллионов долларов.