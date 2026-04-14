F-16 для Украины и €2 млрд поддержки: Бельгия и Испания объявили пакеты

Украина договорилась о новых пакетах военной помощи от Бельгии и Испании. Обе страны выделят по €1 млрд, а также расширят сотрудничество в сфере обороны, включая поставки истребителей и развитие беспилотных технологий.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует министр обороны Михаил Федоров.

Европа усиливает поддержку Украины

"Провел разговоры с министрами обороны Бельгии Тео Франкеном и Испании Маргаритой Роблес. Синхронизировали ключевые направления сотрудничества – усиление противовоздушной обороны, развитие дроновых возможностей и "чешской инициативы" для обеспечения фронта артиллерией дальнобойного поражения", - написал Федоров.

Украина получит дополнительную оборонную поддержку Бельгии и Испании. Каждая из стран в этом году выделит по €1 млрд в помощь, а также расширит сотрудничество в сфере безопасности и оборонной промышленности.

В частности, Бельгия подтвердила намерение передать Украине дополнительные истребители F-16. Кроме того, предусмотрена поставка запчастей для обслуживания уже имеющихся в ВСУ самолетов.

Испания, в свою очередь, также выделяет €1 млрд поддержки. В ходе переговоров стороны обсудили развитие сотрудничества между оборонными индустриями, в частности, в рамках европейского механизма SAFE. Украинская сторона заявила о готовности предложить список производителей для налаживания партнерства с испанскими компаниями.

Отдельно Украина выступила с инициативой предоставить возможность тестирования испанских беспилотников в боевых условиях.

В Минобороны подчеркнули, что такое сотрудничество с международными партнерами позволяет Украине более эффективно противодействовать российской агрессии – сдерживать наступление врага, защищать воздушное пространство, повышать результативность перехвата ракет и дронов, а также усиливать влияние на военно-экономический потенциал РФ.

Напомним, правительство Великобритании объявило о предоставлении нового пакета военной помощи Украине в размере 100 миллионов фунтов стерлингов.

Автор:
Ольга Опенько