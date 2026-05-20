Разворачивается через 10 минут: украинские военные получили новый лазерный тренажер ПВО

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило в эксплуатацию в Вооруженных Силах лазерный тренажер украинского производства, предназначенный для подготовки операторов переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) FIM-92 Stinger.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Минобороны.

Американские комплексы Stinger находятся на вооружении ВСУ с первых дней полномасштабного вторжения и благодаря инфракрасной головке самонаведения эффективно уничтожают крылатые ракеты, вертолеты и беспилотники, в частности типа "шахед".

Как тренажер оптимизирует обучение

Эффективность применения ПЗРК FIM-92 Stinger существенно зависит от уровня подготовки операторов.

Обучение персонала требует много ресурса – использование установок для изучения узлов и агрегатов, ракет, блоков-охладителей, блоков питания, амортизации самих установок и т.д.

Использование тренажеров сводит эти затраты к минимуму.

Как работает тренажер

Лазерный тренажер FIM-92 Stinger полностью идентичен боевому ПЗРК, повторяет его габариты, вес и алгоритм работы.

Тренажер позволяет отрабатывать полный цикл действий оператора:

обнаружение воздушной цели;

восторг;

сопровождение;

выстрел;

поражение.

В качестве целей используются беспилотные летательные аппараты, имитирующие различные типы угроз – БПЛА, крылатые ракеты, самолеты, вертолеты.

Тренажер фиксирует правильность действий оператора: скорость обнаружения цели, точность наведения, корректность выполнения пуска.

Инструктор обрабатывает и анализирует полученные данные, корректирует процесс обучения, повышая эффективность подготовки.

Преимущества развертывания в полевых условиях

Система отечественных лазерных тренажеров мобильна – она разворачивается всего за 10 минут и может полноценно использоваться в полевых условиях в любую погоду.

Такая функциональность позволяет доводить навыки операторов ПЗРК до автоматизма без привлечения дефицитных боевых компонентов, что повышает эффективность защиты украинского воздушного пространства.

