Частные земли впервые включили в программу разминирования: как будет работать новая система

В Украине стартовали аукционы на разминирование частных земель / Правительственный портал

Центр гуманитарного разминирования впервые объявил аукционы по очистке земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в частной собственности. Первые торги уже стартовали в системе и касаются участков в Изюмском районе Харьковской области.

Программа разминирования вышла на новый уровень

Разминирование будет проводиться в рамках государственной программы "Гуманитарное разминирование". Как отметил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Игорь Безкаравайный, после запуска программы в 2026 году в Центр поступило более ста заявок от фермеров и единоличников на очистку более 25 тысяч гектаров земли. Большинство обращений подали именно частные домохозяйства.

По его словам, такому результату способствовало упрощение условий участия в программе. В частности, теперь счета для зачисления открывает сам Центр гуманитарного разминирования, а не заявители.

Первый аукцион предусматривает разминирование участка площадью 4 гектара вблизи села Сулиговка. Стартовая стоимость работ составляет 505 тысяч гривен. Территория загрязнена противотранспортными минами, неразорванными боеприпасами и другими взрывоопасными предметами.

Еще один аукцион касается очистки участка площадью 0,59 гектара возле села Волчий Яр. Начальная стоимость работ – 75,3 тысячи гривен. На этой территории обнаружены противопехотные и противотранспортные мины, кассетные боеприпасы и другие взрывоопасные предметы.

В ЦГР напомнили, что аукционы проходят в три раунда по принципу понижения цены. Победителем станет участник, предложивший самую низкую стоимость работ, однако перед заключением договора он должен подтвердить свою способность выполнить работы и обосновать ценовое предложение.

О программе

Государственная программа "Гуманитарное разминирование" предусматривает полное финансирование очищения сельскохозяйственных земель от взрывоопасных предметов. В программу могут присоединиться агропроизводители, чьи участки официально признаны загрязненными после проверки Центром противоминной деятельности.

Для участия в программе заявители должны удовлетворять ряду требований. В частности, они не должны находиться под санкциями СНБО, иметь среди конечных бенефициаров граждан государства-агрессора, проходить процедуру банкротства или ликвидации, а также быть связаны с сертифицированным оператором противоминной деятельности, с которым заключается договор.

Подать заявку на участие в программе можно только через Государственный аграрный реестр.

В государственном бюджете на 2026 год на гуманитарное разминирование сельскохозяйственных земель предусмотрено 2 млрд. грн. С начала действия программы операторы противоминной деятельности уже вернули в использование более 15 тысяч гектаров агроугодий.

Отметим, что с начала 2026 года украинские аграрии получили 70,8 млн грн грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства.

Автор:
Ольга Опенько