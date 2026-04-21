270 тысяч услуг в единой базе: Минцифры начинает второй этап скрининга государственных сервисов

Минцифры начало второй этап аудита государственных услуг, направленный на их упорядочение и последующую цифровизацию. Во время первого этапа, который длился с февраля по март, были оцифрованы данные обо всех государственных сервисах и сведены в единую базу.

В целом специалисты подтвердили 270 тысяч услуг, 85% из которых безвозмездны. Наибольшее количество сервисов касается сферы социальной защиты, которая в три раза превышает количество услуг в сфере недвижимости, бизнеса или образования. Около 50% услуг граждане получают через ЦНАП.

В рамках аудита министерства и местные органы власти предоставили аналитику за 2024-2025 годы. Данные включают время предоставления услуги, причины отказов и барьеры для перевода в Интернет. На основе этой информации правительство планирует упрощать, объединять, цифровизировать или ликвидировать неэффективные услуги. Основная цель — исключить дублируемые или не имеющие практического значения справки, а также минимизировать коррупционные риски.

Как отметили в министерстве, "лучшая услуга - это та, которую вы не заметили". Сейчас ведомство переходит к анализу эффективности каждого сервиса. Скорость перемен будет зависеть от работы на местах. Лучшие показатели во время скрининга продемонстрировали центральные органы исполнительной власти, в частности, Министерство юстиции, Минэкономики, Госликслужба, а также регионы: Одесщина, Львовщина, Киевщина, Днепропетровщина.

Напомним, 13 апреля в Украине завершился первый этап национального скрининга публичных услуг . Целью скрининга является оценка фактических потребностей граждан и бизнеса.