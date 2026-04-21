- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
270 тысяч услуг в единой базе: Минцифры начинает второй этап скрининга государственных сервисов
Минцифры начало второй этап аудита государственных услуг, направленный на их упорядочение и последующую цифровизацию. Во время первого этапа, который длился с февраля по март, были оцифрованы данные обо всех государственных сервисах и сведены в единую базу.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В целом специалисты подтвердили 270 тысяч услуг, 85% из которых безвозмездны. Наибольшее количество сервисов касается сферы социальной защиты, которая в три раза превышает количество услуг в сфере недвижимости, бизнеса или образования. Около 50% услуг граждане получают через ЦНАП.
В рамках аудита министерства и местные органы власти предоставили аналитику за 2024-2025 годы. Данные включают время предоставления услуги, причины отказов и барьеры для перевода в Интернет. На основе этой информации правительство планирует упрощать, объединять, цифровизировать или ликвидировать неэффективные услуги. Основная цель — исключить дублируемые или не имеющие практического значения справки, а также минимизировать коррупционные риски.
Как отметили в министерстве, "лучшая услуга - это та, которую вы не заметили". Сейчас ведомство переходит к анализу эффективности каждого сервиса. Скорость перемен будет зависеть от работы на местах. Лучшие показатели во время скрининга продемонстрировали центральные органы исполнительной власти, в частности, Министерство юстиции, Минэкономики, Госликслужба, а также регионы: Одесщина, Львовщина, Киевщина, Днепропетровщина.
Напомним, 13 апреля в Украине завершился первый этап национального скрининга публичных услуг . Целью скрининга является оценка фактических потребностей граждан и бизнеса.