Национальный скрининг Минцифры: в Украине обнаружили 270 тысяч публичных услуг

В Украине завершился первый этап национального скрининга публичных услуг, начавшийся в марте 2026 года. По результатам инвентаризации зафиксировано около 270 тысяч услуг. Их предоставляют около 15 тысяч субъектов на центральном и местном уровнях.

Как пишет Delo.ua, об этом в интервью "Укринформу" сообщила директор директората по электронному управлению и публичным услугам Минцифры Марина Бобраницкая.

Оценка потребностей

Целью скрининга является оценка фактических потребностей граждан и бизнеса. "Прежде всего, нужно четко зафиксировать, сколько вообще услуг существует в государстве... в течение марта все выявленные субъекты предоставили свои ответы. Поэтому сегодня имеем около 270 тысяч публичных услуг, которые предоставляются почти 15 тысячами субъектов", — отметила Бобраницкая.

Ранее в официальном реестре административных услуг , владельцем которого является Минцифры, насчитывалось около 2,6 тыс. сервисов. Такая разница свидетельствует о значительно более широком массиве сервисов, предоставляемых разными органами власти, коммунальными учреждениями и другими субъектами, часто без единых подходов и стандартов.

Следующие шаги и унификация

На втором этапе запланировано анализ данных для устранения дублирования функций и отмены неактуальных услуг. Специалисты зафиксировали случаи, когда идентичные по содержанию сервисы в разных общинах имеют разные названия или требования к документам.

"Наша задача - проанализировать эти процессы, унифицировать их, убрать лишнее и перевести максимум услуг в онлайн. Людям это упростит жизнь... и просто уменьшит бюрократическую волокиту", - пояснила чиновница.

Министерство цифровой трансформации завершило сбор информации и начало аналитическую работу. Соответствующий отчет должны подать в Кабинет Министров до 1 мая 2026 года.

Напомним, ГНС из Минцифры готовит запуск ряда новых налоговых сервисов в приложении " Действие ". Среди них – подача деклараций, уплата налогов онлайн, получение налогового уведомления-решения и проверка объекта налогообложения