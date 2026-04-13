Національний скринінг Мінцифри: в Україні виявили 270 тисяч публічних послуг

В Україні завершився перший етап національного скринінгу публічних послуг, який розпочався у березні 2026 року. За результатами інвентаризації зафіксовано близько 270 тисяч послуг. Їх надають майже 15 тисяч суб'єктів на центральному та місцевому рівнях.

Як пише Delo.ua, про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомила директорка директорату з електронного урядування та публічних послуг Мінцифри Марина Бобраніцька.

Оцінка потреб

Метою скринінгу є оцінка фактичних потреб громадян і бізнесу. "Передусім потрібно чітко зафіксувати, скільки взагалі послуг існує в державі... протягом березня всі виявлені суб’єкти надали свої відповіді. Тож сьогодні маємо близько 270 тисяч публічних послуг, які надаються майже 15 тисячами суб’єктів", — зазначила Бобраніцька.

Раніше в офіційному реєстрі адміністративних послуг, власником якого є Мінцифри, налічувалося близько 2,6 тис. сервісів. Така різниця свідчить про значно ширший масив сервісів, які надаються різними органами влади, комунальними установами та іншими суб’єктами, часто без єдиних підходів і стандартів.

Наступні кроки та уніфікація

На другому етапі заплановано проведення аналізу даних для усунення дублювання функцій та скасування неактуальних послуг. Спеціалісти зафіксували випадки, коли ідентичні за змістом сервіси в різних громадах мають різні назви або вимоги до документів.

"Наше завдання - проаналізувати ці процеси, уніфікувати їх, прибрати зайве та перевести максимум послуг в онлайн. Людям це спростить життя... і просто зменшить бюрократичну тяганину", — пояснила чиновниця.

Наразі Міністерство цифрової трансформації завершило збір інформації та розпочало аналітичну роботу. Відповідний звіт мають подати до Кабінету міністрів до 1 травня 2026 року.

Нагадаємо, ДПС з Мінцифри готує запуск низки нових податкових сервісів у застосунку "Дія". Серед них - подача декларацій, сплата податків онлайн, отримання податкового повідомлення-рішення та перевірка об’єкта оподаткування