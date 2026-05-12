Росія атакувала залізницю дронами: пошкоджено локомотиви та рухомий склад (ФОТО)

Вранці 12 травня російська армія атакувала об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь, але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття.

Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає.

Кулеба розповів, що внаслідок влучань БпЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад. Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється.

Міністр підкреслив, що залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни

Нагадаємо, 5 травня у Харківський області російський дрон атакував та знищив вагон “Укрзалізниці”. На Полтавщині російський безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом, а на Дніпропетровщині було пошкоджено електровоз.