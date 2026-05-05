Росія атакувала залізницю у трьох областях: знищено вагон, пошкоджено електровоз

Вранці 5 травня у Харківський області російський дрон атакував та знищив вагон “Укрзалізниці”. На Полтавщині російський безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом, а на Дніпропетровщині пошкоджено електровоз.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, постраждалих немає, адже спрацював моніторинговий центр, завдяки чому люди вчасно перейшли в мобільне укриття. Локомотивна бригада також була убезпечена.

Кулеба розповів, що на Полтавщині російський безпілотник влучив між коліями поруч із тепловозом. Також обійшлося без постраждалих. Пошкоджено вагон, внаслідок вибуху сталося займання.

Також Кулеба повідомив про ще оди російський удар - по станції на Дніпропетровщині. Під час атаки дроном пошкоджено електровоз, який знаходився на колії.

Поїзд було зупинено попередньо через дронову небезпеку. Тож працівники так само були завчасно попереджені та перебували в укритті. Постраждалих немає.

Нагадаємо, 22 квітня російська армія атакувала дронами сортувальний парк на станції Запоріжжя-Ліве. Загинув помічник машиніста.