Київ змінює вартість паркування: що треба знати водіям для платників введуть знижки

З 27 квітня у Києві почнуть діяти нові тарифи на користування майданчиками для платного паркування КП "Київтранспарксервіс". Одночасно столична влада запускає новий сервіс для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету міста — місячні абонементи на паркування за пільговими цінами.

Оформити підписку можна буде через застосунок Київ Цифровий з 8:00 27 квітня. Про це повідомив заступник голови КМДА Костянтин Усов.

За його словами, місто розглядає паркування не як джерело значних прибутків, а як інструмент формування культури користування спільним простором та розвитку прозорих цифрових сервісів. Саме тому акцент роблять не на штрафах, а на мотивації водіїв оплачувати паркування через вигідні умови для киян.

Згідно з новими тарифами, погодинна вартість паркування становитиме:

у І зоні — 40 грн за годину,

у ІІ зоні — 30 грн за годину,

у ІІІ зоні — 10 грн за годину.

Для платників податків запроваджують місячні абонементи зі знижкою майже 90%. Вартість підписки складе:

ІІІ зона — 299 грн на місяць,

ІІ зона — 999 грн на місяць,

весь Київ без обмежень — 1499 грн на місяць.

Скористатися пропозицією зможуть наймані працівники, ФОП, особи з іншими оподатковуваними доходами, власники майна, за яке сплачуються податки, а також працюючі пенсіонери. Студенти матимуть таке право лише за наявності офіційного оподатковуваного доходу.

Для підтвердження статусу платника податків у застосунку Київ Цифровий впровадять цифрову верифікацію. Після оформлення абонемент автоматично прив’язуватиметься до номерного знака автомобіля, тому окремо запускати сесію паркування щоразу не доведеться. Інспектори одразу бачитимуть інформацію про оплату.

До кінця 2026 року один платник податків зможе оформлювати не більше двох абонементів на місяць без додаткового підтвердження прав на авто.

Разом із тарифами у столиці також оновили межі паркувальних зон. Водіям радять орієнтуватися на дорожні інформаційні знаки, які визначають актуальну зону паркування.