Свириденко рассказала, кого будут искать работодатели в первую очередь после войны

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко очертила сферы украинской экономики, которые продолжат наиболее динамично развиваться после окончания войны.

Как пишет Delo.ua, об этом Свириденко рассказала во время форума "Образование новой Украины 2.0", передает " Укринформ".

"Мы смоделировали стратегию, которая может быть после завершения войны, как мы будем восстанавливаться, на каких основах, какие секторы будут более прогрессивными", - отметила глава правительства.

По ее словам, это будут, в частности:

энергетика,

машиностроение,

IT,

defense tech,

"tech" в общем.

"Это те отрасли, в которых мы проявили силу во время полномасштабного вторжения, где мы обрели уникальный опыт, это то, что мы можем экспортировать и развиваться", – подчеркнула Свириденко.

Кого будут искать работодатели в первую очередь

При быстром экономическом росте в течение следующего десятилетия украинскому рынку труда может потребоваться около 4,5 миллиона дополнительных работников. Наибольший спрос сохраняется на строителей, энергетиков и представителей рабочих специальностей, сообщил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

По его словам, самый большой спрос ожидается в промышленности и среди представителей рабочих профессий. В частности, это связано как с развитием оборонно-промышленного комплекса, так и восстановлением украинской промышленности.

В то же время директор Государственной службы занятости Юлия Жовтяк подчеркнула, что для послевоенного восстановления страны необходимо привлечь более 3 млн человек. По ее словам, уже сейчас самый дефицит кадров наблюдается в строительной отрасли, энергетике и перерабатывающей промышленности.

Напомним, что новый Трудовой кодекс может легализовать в Украине более 300 тыс. рабочих мест и существенно изменить правила работы для работников и бизнеса. Правительство объясняет реформу острым дефицитом кадров: 75% компаний сталкиваются с нехваткой персонала, а вне рынка труда остаются миллионы украинцев - от ВПЛ до людей с инвалидностью.