Молоді компанії масово заходять у "Дія.City": кількість резидентів за рік подвоїлася

Дія.City
Майже 80% резидентів "Дія.City" розширили команди

Кількість компаній-резидентів “Дія.City” за 2025 рік зросла вдвічі й сягнула 3,7 тисячі станом на початок лютого 2026 року. Переважна більшість нових учасників - молоді компанії, а майже 80% резидентів за час роботи в правовому просторі розширили свої команди.

Як пише Delo.ua, про це свідчить статистика Opendatabot.

Кількість резидентів зросла вдвічі

За роки роботи "Дія.City" суттєво змінився й профіль компаній, які долучаються до режиму. Якщо у 2022 році більшість нових резидентів становили зрілі бізнеси, то нині переважають новостворені компанії. За підсумками минулого року 87% нових резидентів були зареєстровані менш ніж за рік до вступу.

Паралельно резиденти "Дія.City" активно нарощують команди. Кількість співробітників у компаніях, що приєдналися до простору у 2022 році, за цей час подвоїлася. Загалом майже 80% резидентів збільшили штат упродовж роботи в межах правового режиму.

Сфери компаній резидентів

Попри розширення переліку напрямів, ключовою галуззю в "Дія.City" залишається ІТ. У цій сфері працюють 2 844 компанії, що становить 77% від загальної кількості резидентів. Ще по 6% припадає на інформаційні послуги та виробництво іншого транспорту.

У 2023 році частка ІТ-компаній тимчасово знизилася - з 80% до 63%, водночас суттєво зросла кількість резидентів із сектору виробництва інших транспортних засобів, частка яких сягнула 13%. Втім у 2025–2026 роках ІТ знову відновило домінування серед нових учасників, охопивши близько 80% вступників, тоді як частка транспортної галузі скоротилася до 5%.

 Друге місце посідають компанії, що надають інформаційні послуги: 236 резидентів, або 6,4%.

Ще 218 компаній, або 5,9%, працюють у сфері виробництва іншого транспорту. Видавничу діяльність у межах правового простору здійснюють 84 компанії, що відповідає 2,3%. Частка рекламної галузі становить 1,5% - це 56 резидентів. До інших напрямів належать 269 компаній, або 7,3% від загальної кількості резидентів.

Фото 2 — Молоді компанії масово заходять у "Дія.City": кількість резидентів за рік подвоїлася

Географія компаній

Понад половину компаній-резидентів "Дія.City" зосереджено у Києві - тут зареєстровано 2 012 компаній. Друге місце за кількістю резидентів посідає Львівська область, де працюють 502 компанії, або 14% від загальної кількості.

До п’ятірки регіонів-лідерів також входять Дніпропетровська область із часткою 6%, Київська область - 5% та Харківська область, на яку припадає 4% резидентів правового простору.

Фото 3 — Молоді компанії масово заходять у "Дія.City": кількість резидентів за рік подвоїлася

Довідково

"Дія.City" - це податковий та правовий простір, який запустили в лютому 2022 року. Він допомагає технологічним бізнесам розвиватися й масштабуватися в Україні.

Компанії-резиденти простору можуть користуватися:

  • Нижчими податковими ставками.
  • Інструментами для залучення венчурних інвестицій.
  • Можливостями для побудови корпоративної структури компанії.

Нагадаємо, резиденти "Дія.City" за чотири роки сплатили 65 млрд грн податків, у просторі працюють майже 143 тисячі фахівців, а кількість компаній-єдинорогів зросла до дев’яти.

Ольга Опенько