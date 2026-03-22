Кількість резидентів "Дія.City" перевищила 3 900 компаній

Кількість резидентів спеціального податкового режиму “Дія.City” в Україні щорічно подвоюється. Станом на сьогодні у ньому зареєстровано понад 3 900 компаній,

Як інформує Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва під час спілкування з журналістами, передає кореспондент "Укрінформу".

"Якщо подивитися на динаміку зростання простору, то в середньому за рік кількість резидентів "Дія.City" подвоюється: якщо у 2022 році це було близько 410 компаній, причому перші 67 зареєструвалися ще до початку повномасштабного вторгнення, то у 2023-му вже трошки більше ніж 770 компаній, у 2024-му – 1400, а на кінець 2025-го вже 3 400. Наразі це вже 3 900 бізнесів, в яких працюють більше 148 тисяч IT-фахівців", – зазначила Денікеєва.

Найбільша частка резидентів "Дія.City" представлена сектором defense tech – близько 500 компаній. Ще близько 400 – це Multi Vertical компанії, 350 – Business Productivity Software, 200 – R&D, стільки ж – розробники ШІ-рішень, а по 140 компаній представляють Fintech та GameDev.

Фінансові результати резидентів простору теж демонструють суттєвий ріст. За підсумком 2025 року вони сплатили близько 34 млрд грн податків, що майже вдвічі більше показника 2024 року (18 млрд грн) і у вісім разів перевищує суму 2022 року.

"Загалом IT-галузь торік сплатила 58,6 млрд грн податків. І сума у 34 млрд грн, яку сплатили резиденти нашого простору, а до нього сьогодні доєдналися орієнтовно 70-80% учасників ринку, це те, чим ми можемо пишатися. І ця сума збільшується не за рахунок нової кількості резидентів, а саме завдяки адекватному податковому навантаженню і збільшенню податкової бази завдяки стимулюванню росту бізнесу", – пояснила заступниця міністра.

Вона додала, що 84,4% резидентів "Дія.City" серед переваг простору називають саме пільгові ставки оподаткування.

Додамо, що за чотири роки резиденти “Дія.City” сплатили до бюджету 65 млрд грн податків. У просторі працюють майже 143 тисячі фахівців, а кількість компаній-єдинорогів зросла до дев’яти.