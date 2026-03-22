Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,96

+0,07

EUR

50,50

--0,02

Готівковий курс:

USD

44,05

43,90

EUR

51,15

50,90

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Кількість резидентів "Дія.City" перевищила 3 900 компаній

Дія.City
Кількість резидентів "Дія.City" перевищила 3 900 компаній / Мінцифри

Кількість резидентів спеціального податкового режиму “Дія.City” в Україні щорічно подвоюється. Станом на сьогодні у ньому зареєстровано понад 3 900 компаній,

Як інформує Delo.ua, про це повідомила заступниця міністра цифрової трансформації Наталя Денікеєва під час спілкування з журналістами, передає кореспондент "Укрінформу".

"Якщо подивитися на динаміку зростання простору, то в середньому за рік кількість резидентів "Дія.City" подвоюється: якщо у 2022 році це було близько 410 компаній, причому перші 67 зареєструвалися ще до початку повномасштабного вторгнення, то у 2023-му вже трошки більше ніж 770 компаній, у 2024-му – 1400, а на кінець 2025-го вже 3 400. Наразі це вже 3 900 бізнесів, в яких працюють більше 148 тисяч IT-фахівців", – зазначила Денікеєва.

Найбільша частка резидентів "Дія.City" представлена сектором defense tech – близько 500 компаній. Ще близько 400 – це Multi Vertical компанії, 350 – Business Productivity Software, 200 – R&D, стільки ж – розробники ШІ-рішень, а по 140 компаній представляють Fintech та GameDev.

Фінансові результати резидентів простору теж демонструють суттєвий ріст. За підсумком 2025 року вони сплатили близько 34 млрд грн податків, що майже вдвічі більше показника 2024 року (18 млрд грн) і у вісім разів перевищує суму 2022 року.

"Загалом IT-галузь торік сплатила 58,6 млрд грн податків. І сума у 34 млрд грн, яку сплатили резиденти нашого простору, а до нього сьогодні доєдналися орієнтовно 70-80% учасників ринку, це те, чим ми можемо пишатися. І ця сума збільшується не за рахунок нової кількості резидентів, а саме завдяки адекватному податковому навантаженню і збільшенню податкової бази завдяки стимулюванню росту бізнесу", – пояснила заступниця міністра.

Вона додала, що 84,4% резидентів "Дія.City" серед переваг простору називають саме пільгові ставки оподаткування.

Додамо, що за чотири роки резиденти “Дія.City” сплатили до бюджету 65 млрд грн податків. У просторі працюють майже 143 тисячі фахівців, а кількість компаній-єдинорогів зросла до дев’яти.

Автор:
Тетяна Гойденко