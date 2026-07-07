В столице продолжается обновление укрытий: на работы выделили 1,1 млрд грн

В Киеве продолжают ремонтировать и обустраивать укрытия и хранилища для защиты жителей. В этом году на обновление защитных сооружений столицы предусмотрено более 1,1 млрд грн. С начала полномасштабной войны в городе уже отремонтировали около 3 тысяч таких объектов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение КГГА.

Сколько укрытий есть в Киеве

Денежные средства направляют районным государственным администрациям Киева, которые отвечают за строительство, ремонт и обустройство защитных сооружений. С начала полномасштабной войны в столице уже обновили около 3 тысяч укрытий.

По словам исполняющего обязанности первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Петра Пантелеева, в 2022–2025 годах городские власти направили на развитие системы укрытий около 7 млрд грн. Из этой суммы около 4,5 млрд грн использовали на ремонт и надлежащее оснащение защитных сооружений.

Приоритетными для проведения работ районы, где существует наибольший дефицит укрытий - в частности микрорайоны без станций метро и отдаленные жилищные массивы.

Сейчас в Киеве функционируют более 4,3 тысяч укрытий разных типов, форм собственности и технических характеристик.

В городской администрации отмечают, что жители районов, расположенных вдали от сети метрополитена, могут пользоваться укрытиями в школах и других учебных заведениях. Такие помещения обычно имеют достаточную емкость, базовую оснастку и расположены в пределах пешей доступности для жителей.

Напомним, в Украине формально насчитывается более 66,5 тысяч защитных сооружений, однако их наличие в статистических отчетах не всегда гарантирует реальную готовность к защите граждан во время воздушных тревог.