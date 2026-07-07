У столиці триває оновлення укриттів: на роботи виділили 1,1 млрд грн

У Києві продовжують ремонтувати та облаштовувати укриття й сховища для захисту мешканців. Цього року на оновлення захисних споруд столиці передбачили понад 1,1 млрд грн. Від початку повномасштабної війни у місті вже відремонтували майже 3 тисячі таких об’єктів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення КМДА.

Скільки укриттів є у Києві

Кошти спрямовують районним державним адміністраціям Києва, які відповідають за будівництво, ремонт та облаштування захисних споруд. Від початку повномасштабної війни у столиці вже оновили майже 3 тисячі укриттів.

За словами виконувача обов’язків першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелеєва, у 2022–2025 роках міська влада спрямувала на розвиток системи укриттів близько 7 млрд грн. Із цієї суми приблизно 4,5 млрд грн використали на ремонт та належне оснащення захисних споруд.

Пріоритетними для проведення робіт є райони, де існує найбільший дефіцит укриттів - зокрема мікрорайони без станцій метро та віддалені житлові масиви.

Наразі у Києві функціонують понад 4,3 тисячі укриттів різних типів, форм власності та технічних характеристик.

У міській адміністрації зазначають, що мешканці районів, розташованих далеко від мережі метрополітену, можуть користуватися укриттями у школах та інших навчальних закладах. Такі приміщення зазвичай мають достатню місткість, базове оснащення та розташовані у межах пішої доступності для мешканців.

Нагадаємо, в Україні формально нараховується понад 66,5 тисячі захисних споруд, проте їхня наявність у статистичних звітах не завжди гарантує реальну готовність до захисту громадян під час повітряних тривог.