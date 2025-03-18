У Києві дозволили рух наземного громадського транспорту під час тривог: деталі

Із 21 березня у Києві наземний громадський транспорт під час повітряної тривоги, після висадки охочих біля укриття, продовжуватиме рух за маршрутом.

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Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Зазначається, що відповідне рішення Рада оборони міста Києва після консультацій з військовими, правоохоронцями, ДСНС, ухвалила сьогодні, 18 березня.

З 21 березня громадський транспорт Києва працюватиме за новими правилами

Як наголошують в КМДА, у разі повітряної тривоги КП "Київпастранс" та приватні компанії, що надають послуги з перевезення пасажирів, робитимуть зупинку біля найближчого укриття, розміщеного за маршрутом руху.

Всі охочі пасажири зможуть покинути салон та перейти в безпечне місце. За потреби пасажирам буде надана необхідна допомога. Натомість водій транспорту робитиме оголошення про можливість подальшого продовження поїздки за маршрутом руху.

Після того, як охочі залишили салон транспортного засобу, водій продовжить рух за маршрутом.

Але у протоколі Ради оборони Києва зазначено, що водій також має право прийняти рішення пройти до укриття на час повітряної тривоги.

Як повідомляють в КМДА, "Київський метрополітен" поки працюватиме в тому ж режимі. Рух поїздів наземною частиною метро під час оголошення повітряної тривоги залишатиметься обмеженим.

Зауважимо, рішення про зупинку громадського транспорту під час тривог у Києві було ухвалено влітку 2022 року. Кияни подала низку петицій про скасування цього рішення, але влада кожного разу відхиляла їх.

У лютому 2025 року новий голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що влада напрацьовує пропозиції, які дадуть змогу розв'язати цю проблему.