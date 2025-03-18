В Киеве разрешили движение наземного общественного транспорта во время тревог: детали

С 21 марта в Киеве наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги после высадки желающих возле укрытия будет продолжать движение по маршруту.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

Отмечается, что соответствующее решение Совет обороны города Киева после консультаций с военными, правоохранителями, ГСЧС принял сегодня, 18 марта.

С 21 марта общественный транспорт Киева будет работать по новым правилам

Как отмечают в КГГА, в случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, будут делать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения.

Все желающие пассажиры смогут покинуть салон и перейти в безопасное место. При необходимости пассажирам будет предоставлена необходимая помощь. Водитель транспорта будет делать объявление о возможности дальнейшего продолжения поездки по маршруту движения.

После того, как желающие покинули салон транспортного средства, водитель продолжит движение по маршруту.

Но в протоколе Совета обороны Киева отмечено, что водитель также вправе принять решение пройти до укрытия на время воздушной тревоги.

Как сообщают в КГГА, "Киевский метрополитен" пока будет работать в том же режиме. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.

Отметим, что решение об остановке общественного транспорта во время тревог в Киеве было принято летом 2022 года. Киевляне подали ряд петиций об отмене этого решения, но власти каждый раз отклоняли их.

В феврале 2025 года новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что власти нарабатывают предложения, которые позволят решить эту проблему.