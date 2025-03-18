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В Киеве разрешили движение наземного общественного транспорта во время тревог: детали
С 21 марта в Киеве наземный общественный транспорт во время воздушной тревоги после высадки желающих возле укрытия будет продолжать движение по маршруту.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Отмечается, что соответствующее решение Совет обороны города Киева после консультаций с военными, правоохранителями, ГСЧС принял сегодня, 18 марта.
С 21 марта общественный транспорт Киева будет работать по новым правилам
Как отмечают в КГГА, в случае воздушной тревоги КП "Киевпасстранс" и частные компании, предоставляющие услуги по перевозке пассажиров, будут делать остановку у ближайшего укрытия, расположенного по маршруту движения.
Все желающие пассажиры смогут покинуть салон и перейти в безопасное место. При необходимости пассажирам будет предоставлена необходимая помощь. Водитель транспорта будет делать объявление о возможности дальнейшего продолжения поездки по маршруту движения.
После того, как желающие покинули салон транспортного средства, водитель продолжит движение по маршруту.
Но в протоколе Совета обороны Киева отмечено, что водитель также вправе принять решение пройти до укрытия на время воздушной тревоги.
Как сообщают в КГГА, "Киевский метрополитен" пока будет работать в том же режиме. Движение поездов по наземной части метро во время объявления воздушной тревоги будет оставаться ограниченным.
Отметим, что решение об остановке общественного транспорта во время тревог в Киеве было принято летом 2022 года. Киевляне подали ряд петиций об отмене этого решения, но власти каждый раз отклоняли их.
В феврале 2025 года новый глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что власти нарабатывают предложения, которые позволят решить эту проблему.