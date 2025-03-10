В Киеве не будут эвакуировать частные автомобили во время воздушной тревоги

В Киеве официально запретили эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги на период действия военного положения.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Тимур Ткаченко.

Было официально поручено прекратить временное задержание, то есть эвакуацию частных автомобилей во время воздушной тревоги. Этот вопрос, наконец, был урегулирован не устно, а в установленном порядке, отметил чиновник.

По словам Ткаченко, существует исключение – размещение частных автомобилей не должно "существенно" препятствовать движению:

спасательной и специальной коммунальной техники;

общественного транспорта;

военной техники;

машин скорой медицинской помощи.

Об эвакуации авто

Если патрульные обнаруживают едущий автомобиль, осуществляет остановку или стоянку с нарушением ПДД и существенно препятствует дорожному движению, они должны осуществить его временное задержание — вызвать эвакуатор и отправить такую машину на штрафплощадку.

В первые три месяца после начала полномасштабной войны в Киеве не проводилась эвакуация автомобилей. Многие водители, спасаясь от боевых действий, оставляли свои автомобили в разных местах, а специализированный транспорт и персонал компаний, занимающихся эвакуацией, КГГА привлекала для обустройства баррикад. Только с июня 2022 года эти предприятия возобновили свою деятельность, а с сентября вернулись в привычный режим работы.

Напомним, Антимонопольный комитет Украины обнаружил нарушение закона о защите экономической конкуренции в сфере эвакуации задержанных автомобилей. В этой связи Комитет предлагает Кабинету Министров урегулировать порядок привлечения компаний к этой деятельности через проведение конкурсов.

В частности, были выявлены типичные нарушения, в том числе антиконкурентные действия органов местного самоуправления и полиции, которые определяли предоставлятелей услуг по доставке и хранению временно задержанных автомобилей без конкурса.