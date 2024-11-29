Львов может ввести новый дорожный знак: детали

Во Львове планируют ввести новый дорожный знак для обозначения полос совместного использования транспортными средствами. Об этом сообщает сайт Львовского городского совета.

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Подобный дорожный знак успешно используется во Франции, Литве и других европейских странах для обозначения полос совместного пользования транспортными средствами.

Что предлагают

Предлагается, чтобы полосы, отмеченные новым знаком, были доступны для:

автомобилей с минимум двумя пассажирами;

общественного транспорта, такси и электромобилей.

Преимущества инновации

· Уменьшение пробок : выделенные полосы помогут разгрузить дороги, особенно во время пик.

· Улучшение экологии : стимулирование совместных поездок снизит количество автомобилей на дорогах и объем вредных выбросов в атмосферу.

· Повышение безопасности движения : специализированные полосы будут способствовать лучшей организации дорожного движения и снизят риск дорожно-транспортных происшествий.

"Это инновация, которая уже доказала свою эффективность в Европе. Такой знак — это шаг к более экологичному и комфортному будущему для всех участников дорожного движения", - прокомментировал инициатор внедрения Петр Адамик.

Delo.ua писало, что с 1 мая 2025 Украина перейдет на более новую и результативную систему обозначений в светофорной тематике для автотранспорта. Цвет зеленого сигнала светофора останется, но оттенок будет немного более насыщенным, приведенным к европейским стандартам. Заменять старые светофоры не будут