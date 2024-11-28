В Тернопольской области открыли новый мост через реку Гнезна (ФОТО)

28 ноября стало известно, что ремонтные работы на мосту через реку Гнезна, расположенный на автодороге М-19 Доманово — Тереблече в городе Теребовля, завершены, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Тернопольской области.

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Новый мост имеет длину 48,7 метра и ширину 12,8 метра. Он оборудован двумя полосами движения и тротуарами с двух сторон в ширину 1,8 метра. Движение для всех транспортных средств было открыто 28 ноября в 15:00.

Как отметила Служба восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области, первый автомобиль сегодня проехал по построенному "с нуля" мосту через реку Гнезна на 354 километре трассы М-19 Доманово – Ковель – Черновцы – Тереблече.

Сообщается, что реконструкция моста в городе Теребовля на стратегически важной трассе М-19 выполнялась на средства Европейского инвестиционного банка. Ожидаемая стоимость проекта реконструкции составила 186,9 млн. грн. Экономия по результатам проводимых торгов – 15,5%. Общая стоимость объекта составляет 158 млн. рублей. грн.

Искусственное сооружение вместо аварийного построили за 10 месяцев – в течение февраля-ноября 2024 года.

Это впервые с 2008 года на государственных дорогах Тернопольской области Служба восстановления и развития инфраструктуры в Тернопольской области построила новое искусственное сооружение.

Перед открытием специалисты ГП "Национальный институт развития инфраструктуры" провели испытание конструкции. Они проверили ее устойчивость с помощью специальных датчиков, определивших реакцию сооружения на статическую и динамическую нагрузку от четырех грузовиков.