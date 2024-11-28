Строительство Подольского моста с убытками в 3,5 млн грн: замдиректора коммунального предприятия получил подозрение

Заместителю директора КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева" сообщили о подозрении по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, во время строительства Подольского моста в городе Киеве.

Стратегии роста от ПриватБанка, Atmosfera, ALVIVA GROUP, Bunny Academy и более 90 лидеров отрасли. Киев, 12 декабря, офлайн Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, в апреле 2017 года коммунальное предприятие и генподрядчик заключили договор на выполнение работ на Подольском мостовом переходе через реку Днепр в Киеве.

"В июне 2023 года подозреваемый, ненадлежаще выполняя свои служебные обязанности, не проверил фактические объемы использованного строительного материала — песка речного и расходы на эксплуатацию строительных машин и механизмов, однако подписал акты приемки выполненных строительных работ за июнь 2023 года. Речь идет о работах по устройству земляного полотна на участке дамбы Русановских садов бульвара Перова", — подчеркивают в прокуратуре.

Отмечается, что в акты выполненных работ внесены завышенные сведения об использовании песка, а также завышены объемы проведенных работ.

Согласно экспертиза, размер ущерба территориальной общины составляет более 3,5 млн грн.

Строительство моста

Подольско-Воскресенский мост – один из самых известных долгостроев. Работы над ним начались более 20 лет назад.

В генеральный план Киева объект был внесен еще в 1986 году, но само строительство стартовало в 1993 году. С тех пор мост строят с перерывами из-за нехватки финансирования, в 2017 году он был готов более чем наполовину. К тому моменту в переправу уже вложили более 5 миллиардов гривен.

По данным прокуратуры, сметная стоимость строительства Подольского моста в результате неоднократного увеличения уже по состоянию на 13 октября 2021 составила 19,9 миллиарда гривен. 11 октября 2022 Киевский городской совет решил выделить из городского бюджета дополнительных 183 миллионов гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Решение вызвало беспокойство у Киевской городской прокуратуры.

Столичный долгострой неоднократно фигурировал в сообщениях правоохранителей о возможной коррупции, неуплате налогов, хищении средств при строительстве этого объекта и сопутствующих мерах. 2023 на строительстве Подольский мост обнаружил хищение еще 104 миллионов гривен.

1 декабря 2023 года в Киеве открыли проезд по недостроенному Подольско-Воскресенскому мосту, который соединяет Подол и Русановские Сады, для спецтранспорта, автомобилей экстренных служб и автобусов.

В департаменте транспортной инфраструктуры КГГА сообщили, что работы на объекте в мае 2024 года перевели в круглосуточный режим.

Недавно мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что1 декабря разрешат движение легковых автомобилей и городского пассажирского транспорта общего пользования Подольским мостовым переходом через реку Днепр. Также откроют новый тоннель, который соединяет мост с жилым массивом Троещина. Большегрузному проезду пока будет запрещен.