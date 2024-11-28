Будівництво Подільського мосту зі збитками у 3,5 млн грн: заступник директора комунального підприємства отримав підозру

Заступнику директора КП "Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" повідомили про підозру за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, під час будівництва Подільського мосту у місті Києві.

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Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, у квітні 2017 року комунальне підприємство та генпідрядник уклали договір на виконання робіт на Подільськом мостовом переході через річку Дніпро у місті Києві.

"У червні 2023 року підозрюваний, неналежно виконуючи свої службові обов’язки, не перевірив фактичні обсяги використаного будівельного матеріалу - піску річкового та витрати на експлуатацію будівельних машин та механізмів, однак підписав акти приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023. Йдеться про роботи з влаштування земляного полотна на ділянці дамби Русанівських садів до бульвару Перова", - підкреслюють у прокуратурі.

Зазначається, що до актів виконаних робіт внесені завищені відомості про використання піску, а також завищено обсяги проведених робіт.

Відповідно до експертиз, розмір збитків територіальної громади становить понад 3,5 млн грн.

Будівництво мосту

Подільсько-Воскресенський міст — один з найвідоміших довгобудів. Роботи над ним почались понад 20 років тому.

У генеральний план Києва об'єкт було внесено ще у 1986 році, але саме будівництво стартувало у 1993-му. Відтоді міст будують із перервами через брак фінансування, у 2017 році він був готовий більш ніж наполовину. На той момент у переправу вже вклали понад 5 мільярдів гривень.

За даними прокуратури, кошторисна вартість будівництва Подільського мосту внаслідок неодноразового збільшення вже станом на 13 жовтня 2021 року становила 19,9 мільярда гривень. 11 жовтня 2022 року Київська міська рада вирішила виділити з міського бюджету додаткових 183 мільйонів гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Рішення викликало занепокоєння у Київської міської прокуратури.

Столичний довгобуд неодноразово фігурував у повідомленнях правоохоронців про ймовірну корупцію, несплату податків, розкрадання коштів при будівництві цього об'єкту та супутніх заходах. Зокрема, в листопаді 2021 року Служба безпеки України заявила, що на будівництві мосту хотіли розікрасти 3 мільярди гривень. А в червні 2023 року на будівництві Подільського мосту виявили розкрадання ще 104 мільйонів гривень.

1 грудня 2023 року у Києві відкрили проїзд недобудованим Подільсько-Воскресенським мостом, який з’єднує Поділ та Русанівські Сади, для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусів.

У департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили, що роботи на об’єкті у травні 2024 року перевели у цілодобовий режим. Також поряд з переходом триває спорудження тунелю під залізничними коліями поблизу залізничної станції “Райдужний”.

Нещодавно мер Києва Віталій Кличко повідомив, що 1 грудня дозволять рух легкових авто та міського пасажирського транспорту загального користування Подільським мостовим переходом через річку Дніпро. Також відкриють новозбудований тунель, який з’єднує міст із житловим масивом Троєщина. Великовантажному транспорту проїзд поки буде заборонений.