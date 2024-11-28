На Тернопільщині відкрили новий міст через річку Гнізна (ФОТО)

28 листопада стало відомо, що ремонтні роботи на мосту через річку Гнізна, який розташований на автодорозі М-19 Доманове — Тереблече у місті Теребовля, завершено, повідомили у пресслужбі патрульної поліції Тернопільської області.

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Новий міст має довжину 48,7 метра та ширину 12,8 метра. Він обладнаний двома смугами руху і тротуарами з двох боків завширшки 1,8 метра. Рух для всіх транспортних засобів відкрили 28 листопада о 15:00.

Як зазначила Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області, перше авто сьогодні проїхало збудованим "з нуля" мостом через річку Гнізна на 354 кілометрі траси М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече.

Повідомляється, що реконструкція мосту у місті Теребовля на стратегічно важливій трасі М-19 виконувалася коштом Європейського інвестиційного банку. Очікувана вартість проєкту реконструкції становила – 186,9 млн. грн. Економія за результатами проведених торгів – 15,5%. Загальна вартість об’єкту становить 158 млн. грн.

Штучну споруду замість аварійної збудували за 10 місяців – протягом лютого-листопада 2024 року.

Це вперше з 2008 року на державних дорогах Тернопільської області Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Тернопільській області збудувала повністю нову штучну споруду.

Перед відкриттям спеціалісти ДП "Національний інститут розвитку інфраструктури" провели випробування конструкції. Вони перевірили її стійкість за допомогою спеціальних датчиків, які визначили реакцію споруди на статичне та динамічне навантаження від чотирьох вантажівок.